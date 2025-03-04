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        Haberler Dünya AB askeri harcamaları 'ciddi ölçüde' artıracak | Dış Haberler

        AB askeri harcamaları 'ciddi ölçüde' artıracak

        ABD yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteği kesmesinin ardından Ukrayna'nın savunulmasına hayati önem veren Avrupa'da AB Komisyon Başkanı Leyen, askeri harcamaları güçlü bir oranda artıracaklarını duyurdu. Leyen, "800 milyar avroya yakın bir kaynağı harekete geçireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:57
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        AB askeri harcamaları 'ciddi ölçüde' artıracak
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        ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle Ukrayna lideri Zelenskiy yönetimi arasındaki kriz ve akabinde ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları kesmesi, Ukrayna'nın savunmasını hayati gören Avrupa'yı harekete geçirdi.

        Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'nın savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır olduğunu söyledi.

        Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmeye ve askeri yetenekleri artırmaya yönelik yeni planlarının 800 milyar avroya yakın bir kaynağı harekete geçirebileceğini belirten Von der Leyen, AB'nin üye ülkelere savunma yatırımları için daha fazla mali alan açacağını ifade etti.

        Von der Leyen, bu yatırımlar için 150 milyar avro kredi vermeyi teklif edeceklerini ve özel sermayeyi de harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        AB Komisyonu Başkanı, bu yeni imkanların Ukrayna'nın savunması için kullanılabileceğini belirtti.

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