AB askeri harcamaları 'ciddi ölçüde' artıracak

ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle Ukrayna lideri Zelenskiy yönetimi arasındaki kriz ve akabinde ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları kesmesi, Ukrayna'nın savunmasını hayati gören Avrupa'yı harekete geçirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'nın savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmeye ve askeri yetenekleri artırmaya yönelik yeni planlarının 800 milyar avroya yakın bir kaynağı harekete geçirebileceğini belirten Von der Leyen, AB'nin üye ülkelere savunma yatırımları için daha fazla mali alan açacağını ifade etti.

Von der Leyen, bu yatırımlar için 150 milyar avro kredi vermeyi teklif edeceklerini ve özel sermayeyi de harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, bu yeni imkanların Ukrayna'nın savunması için kullanılabileceğini belirtti.