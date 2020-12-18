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AB Konseyi, Brüksel'de Borrell ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, toplantıda daha önce uzlaşılan "AB-Azerbaycan Ortaklık Öncelikleri"nin uygulanması, Azerbaycan'ın reform gündemi, AB ile Azerbaycan arasında yeni bir ikili anlaşma ihtimali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan sonra gelinen durum değerlendirildi.

'DEMOKRASİ TEMELİNDE YENİ BİR ANLAŞMA'

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Borrell, "AB, Azerbaycan ile demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükler temelinde yeni bir kapsamlı anlaşmayı sonuçlandırmak istemektedir. Bu, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesi, ticari ilişkimizin geliştirilmesi ve iş birliğimizin artırılmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca Dağlık Karabağ sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasında Minsk Grubu eş başkanlarına tamamlayıcı şekilde rol üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Bunu desteklemek için barışı koruma ve yeniden inşa enstrümanlarımızı kullanmaya hazırız." dedi.

'AB İÇİN ÖNEMLİ ORTAK'

Toplantıya katılan AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de Azerbaycan'ın enerji ve ticarette AB için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, Güney Gaz Koridoru'nun sonuçlandırılması için bu yıl önemli ilerleme kaydedildiğini, bunun Batı Balkanlara uzatılmasını istediklerini bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal ve ekonomik düzelme için Azerbaycan ile çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Varhelyi, insani yardım kapsamında 10 milyon avro katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'ndan ilk gazın 2020 bitmeden verilmesinin beklendiği bildirildi. Toplantıda ayrıca demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklerin önündeki zorlukların ele alındığı kaydedildi.