Belarus'un Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını zorla Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif gazetecinin Protasevich'in tutuklanmasının ardından büyüyen krizde, AB, Belarus’a uygulayacağı ekonomik yaptırımları görüşmeye başladığını aktardı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi dış politika sorumlusu Josep Borrell, Lizbon'daki gayri resmi toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Uçağın kaçırılması ve iki yolcunun alıkonulması tamamen kabul edilemez. Sektörel ve ekonomik yaptırımların uygulanmasını tartışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
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