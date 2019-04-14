Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri, AB Türkiye Delegasyonu’nun organizasyonuyla Hatay’daki tarihi ve kültürel öneme sahip mekanları gezdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 20 AB üyesi ülkenin büyükelçileri ile diplomatları, Hatay’a düzenlenen gezinin ikinci gününde Hatay Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.

Daha sonra Hristiyanlığın en önemli mekanlarından dünyanın ilk mağara kilisesi Antakya'daki St. Pierre Kilisesi'ne giden büyükelçiler, yapının tarihi hakkında bilgi aldı.

Büyükelçiler, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın verdiği yemeğe katıldıktan sonra Samandağ’a geçerek en az 2 bin yıl önce Roma döneminde sel ve taşkınlardan korunmak için yapılan su kanalları Titus Tüneli’ni gezdi.

Daha sonra Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'ni ziyaret eden büyükelçiler, Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi.