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        AB, çip yasasıyla 90 milyar Euro'dan fazla yatırım çekti

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen yıl hazırladıkları çip üretimini destekleme yasası sayesinde çip sektörüne 90 milyar Euro'dan fazla yatırım çektiklerini söyledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 15:11
        Çip yasasıyla 90 milyar Euro'yu aşan yatırım geldi
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        Von der Leyen, Belçika'nın Leuven şehrinde nanoelektronik ve dijital teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren uluslararası AR-GE kuruluşu IMEC'i ziyaretinde basına açıklamalarda bulundu.

        IMEC'in dünya genelinde dijital inovasyonda öncü bir kurum olduğuna işaret eden von der Leyen, AB'nin son 10 yılda IMEC'e araştırma programları çerçevesinde 300 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yaptığını anımsattı.

        Von der Leyen, çip yasasıyla Avrupa'yı küresel yarı iletken araştırma, tasarım, test ve üretimde lider hale getirmek istediklerini belirterek, "Çip yasası resmi olarak bu sonbaharda yürürlüğe girmiş olacak ancak şimdiden çip yatırımları inanılmaz ivme kazanıyor. Geçen yıl şubat ayında çip yasasını teklif ettiğimizden bu yana Avrupa genelinde 90 milyar Euro'dan fazla çip alanında endüstriyel yatırım açıklandı." diye konuştu.

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        Polonya'daki yarı iletken paketleme ve test tesisi için 12 milyar avro, Almanya'da türünün ilk örneği iki büyük fabrika için 30 milyar Euro yatırım açıklandığına işaret eden von der Leyen, İrlanda, İspanya ve Fransa'da da yeni çip yatırımları yapıldığını anlattı.

        Von der Leyen, çip yasasının bütün değer zinciri boyunca kapasite kurulumuna yönelik somut finansman fırsatları sunduğunu söyledi.

        Çiplerin yeşil ve dijital dönüşüm ile ekonomi açısından çok önemli olduğunu anımsatan von der Leyen, "Çiplerde Doğu Asya'daki çok az sayıda tedarikçiye olan bağımlılığımızı azaltmamız ve tedarik zincirlerindeki riskleri düşürmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

        Von der Leyen, Avrupa'da çip tasarım, test ve üretimini daha fazla teşvik etmeleri gerektiğine de işaret etti.

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