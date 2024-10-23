AB'de düzensiz göçle mücadelede sığınmacıları üçüncü ülkelerdeki merkezlere gönderme fikri gündemde

AP Genel Kurulu'nda "düzensiz göç ve geri dönüşleri hızlandırma konulu" konulu oturum yapıldı.

Göç, AB gündeminin üst sıralarına yerleşirken sığınma başvurusu yapanların sonuç çıkıncaya kadar AB dışındaki merkezlere gönderilmesi fikri ile başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerini hızlandırma çabası milletvekillerince tartışıldı.

AB Komisyonunun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, bazı milletvekilleri ve üye ülkelerden gelen "üçüncü ülkelerde geri dönüş merkezleri oluşturulması" fikrinin mümkün olup olmadığının Komisyon tarafından incelenmeye devam edildiğini aktararak, "Ancak geri dönüş politikası gibi tedbirler değerlendirilirken temel haklara saygı gösterilmesine büyük önem verileceğini vurguluyorum." dedi.

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Göçün "etkili ve bütüncül" şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda milletvekilleriyle hemfikir olduğunu belirten Dalli, yıllarca süren tartışmaların ardından kabul edilen Göç ve İltica Anlaşması çerçevesinde "etkili, katı ama adil bir geri dönüş" politikası oluşturmak için AB Komisyonu'nun çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dalli, ocak ve haziran ayları arasında geri dönüşlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 arttığı bilgisini paylaşarak, "Menşe ve transit ülkelerle daha derin ve daha etkili, kapsamlı ve stratejik ortaklıklar geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.