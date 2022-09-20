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AB'de ithal edilen gıdadan fazlası çöpe gidiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ithal ettiği gıdanın daha fazlasını her yıl çöpe atıyor

AB'de ithal edilen gıdadan fazlası çöpe gidiyor
AA

Avrupa'nın ülkelerinde çevre koruma alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının ortak ağı olan Avrupa Çevre Bürosu, gıda üretimi ve tüketimiyle ilgili hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, AB ülkeleri 2021'de 138 milyon ton tarım ürünü ithal etti. Bu ürünler için 150 milyar euro ödendi. Aynı yıl 153,5 milyon ton gıda ise çöpe atıldı.

İsraf edilen gıdalara örnek olarak buğday gösterildi. AB'nin israf ettiği buğday miktarının Ukrayna'nın buğday ihracatının yaklaşık yarısı, AB'nin diğer tahıl ihracatının 4'te 1'i kadar olduğu belirtildi.

Çevre kuruluşlarının araştırmasına göre, AB'deki gıda üretiminin 5'te 1'i tüketilmeden çöpe gidiyor. Bu nedenle her yıl yaklaşık 143 milyar euronun boşa harcandığı hesaplanıyor.

Aynı zamanda bu miktarda gıdanın çöpe atılmasının toplam sera gazı salımının yüzde 6'sının kaynağı olduğu belirtiliyor.

Çevre kuruluşları AB ülkelerine yaptıkları çağrıda çöpe atılan gıda miktarının 2030'a kadar yarıya düşürülmesi için bağlayıcı kurallar getirilmesini, AB Komisyonunun bu konuda dünyada ilk olacak yasa teklifi hazırlamasını istedi.

AB Komisyonunun yıl sonuna kadar bu konuda bağlayıcı hedefler koyması bekleniyor. Bu kuralların, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından müzakere edildikten sonra 2023'te kabul edilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının geçen ay yüzde 8 yükseldiğini açıklamıştı.

Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları, Ukrayna'daki savaş sonrasında 2008'deki küresel mali krizde ulaşılan üst sınırları da aşmıştı.

Uzmanlar, Ukrayna'daki savaş bitse de enerji ve gübre fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle gıda fiyatlarının bir süre daha yüksek kalacağını ifade ediyor.

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