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AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamu borcunun GSYH'ye oranı 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 89,8 oldu.

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yükseldi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı.

Buna göre, 27 üyeli AB'de 2020 ikinci çeyrekte yüzde 87,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 89,8'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 95'ten yüzde 97,3'e çıktı.

Söz konusu oran 2019 üçüncü çeyrekte AB'de yüzde 79,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 85,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

- Kamu borç oranı en yüksek Yunanistan

AB üyesi ülkeler arasında 2020 üçüncü çeyrekte kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 199,9 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 154,2 ile İtalya, yüzde 130,8 ile Portekiz, yüzde 119,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 116,5 ile Fransa, yüzde 114,1 ile İspanya ve yüzde 113,2 ile Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18,5 ile Estonya, yüzde 25,3 ile Bulgaristan ve yüzde 26,1 ile Lüksemburg oldu.

- Bütçe açığının GSYH'ye oranı azaldı

AB'de 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 11,6 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,6 seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı da aynı dönemde yüzde 11,9'dan yüzde 5,8'e geriledi.

AB üyesi ülkeler, 2020 yılı ikinci çeyreğinde 2002 yılından beri hesaplanan istatistiklere göre çeyreklik bazda en yüksek bütçe açıklarını vermişti.

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