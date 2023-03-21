AB'de otomobil satışları şubatta arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil AB'de otomobil satışları şubatta arttı
ABONE OL

Avrupa'da otomobil satışları şubatta arttı

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 11,5 arttı ve 802 bin 763'e ulaştı

AB'de otomobil satışları şubatta arttı
AA

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 802 bin 763'e ulaştı. Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Şubat 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 1 milyon 563 bin 15'e yükseldi.

Şubat ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 36,9'u benzinli, yüzde 25,5'i hibrit, yüzde 15'i dizel, yüzde 12,1'i tam elektrikli, yüzde 7,2'si fişli hibrit ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıtlardan oluştu.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 19,2, İtalya'da yüzde 17,4 ve Fransa'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 2,8 arttı.

Birlik üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 206 bin 210, İtalya'da 130 bin 287, Fransa'da 126 bin 236 ve İspanya'da 74 bin 1 yeni otomobil tescil edildi.

Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 208 bin 503 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 153 bin 684 otomobil sattı.

Renault Grubu 86 bin 779 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 67 bin 764 adetle dördüncü sırada yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta azaldı
OTOMOBİL Trafiğe çıkan taşıt sayısı azaldı
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023: ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Chery'nin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı! Chery otomobil fiyatı ne kadar? - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Chery'nin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
Stellantis'ten Cezayir'e 200 milyon euroluk fabrika yatırımı
OTOMOBİL Cezayir'e 200 milyon euroluk Fiat yatırımı
Togg ilk mobil deneyim merkezlerini açmaya başladı
OTOMOBİL Togg mobil deneyim merkezi açıyor
BMW Group gelirlerini yüzde 28 artırdı
OTOMOBİL BMW Group gelirlerini yüzde 28 artırdı
Lexus Türkiye'den 3 yılda 10 kat büyüme hedefi
OTOMOBİL Japon markadan 3 yılda 10 kat büyüme hedefi
Peugeot'dan 2023'te Türkiye'de rekor hedefi
OTOMOBİL 'Araç geliyor ama yetmiyor'
Yeni Mercedes A-Serisi'ni Türkiye'de satışa sunuldu
OTOMOBİL A-Serisi'ne yarı hibrit dopingi
Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu
OTOMOBİL Elektrikli 500 'eli rahat' geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.