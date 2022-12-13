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AB'de rüşvet skandalı: Avrupa Parlamentosu ofislerinde arama yapıldı

Katar'ın, ekonomik ve siyasi kararları etkilemek amacıyla bazı Avrupa Parlamentosu (AP) çalışanlarına rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Belçika polisi AP ofislerine arama yaptı. Bu, Cuma'dan bu yana Brüksel'de yapılan 20. arama.

AB'de rüşvet skandalı: Avrupa Parlamentosu ofislerinde arama yapıldı
BBC TÜRKÇE
ap logosu Getty Images

Katar'ın, ekonomik ve siyasi kararları etkilemek amacıyla bazı Avrupa Parlamentosu (AP) çalışanlarına rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Belçika polisi AP ofislerine arama yaptı. Bu, Cuma'dan bu yana Brüksel'de yapılan 20. arama.

AP tarihindeki "en büyük yolsuzluk skandalı" olabileceği belirtilen olayla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da "Avrupa demokrasisi saldırı altında" diye konuştu.

Parlamento milletvekilleri skandalı bugün yapılacak oturumda görüşecek. Parlamentonun Perşembe günü soruşturmayla ilgili bir kararname açıklaması bekleniyor. AB'den haberler aktaran Euractiv haber sitesi de iddialar nedeniyle AP'nin Katar'la iş birliğini durdurduğunu aktardı.

Belçika polisi Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla şu ana kadar dört kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, iddiaların ardından görevden alınan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Yunan milletvekili Eva Kaili de bulunuyor.

Katar ise iddiaları reddediyor.

Belçikalı savcılar bir şüphelinin evinde 600 bin euro, bir milletvekilinin evinde de 150 bin euro, Brüksel'deki bir otel odasındaki bavulda da birkaç yüzbin euro nakit para bulunduğunu açıkladı.

Bilgisayarlar ve cep telefonlarına da el kondu.

Cumadan bu yana 10 parlamento çalışanının bilgi teknolojileri erişimi de "soruşturma için önemli olabilecek verilerin kaybolmasını önlemek amacıyla" donduruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler "suç örgütüne dahil olma, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanıyor.

Sekiz yıldır AP milletvekili olan Kaili, tüm görevlerinden uzaklaştırıldı. Kaili, parlamentonun 14 başkan yardımcısından biriydi ve Orta Doğu ile ilişkilerden sorumluydu.

Kaili'nin AP'deki Sosyalist ve Demokratlar grubu üyeliği de askıya alındı, ayrıca Yunanistan'daki merkez sol Pasok Partisi'nden de ihraç edildi.

kailiGetty Images

Kaili'nin Yunanistan'daki tüm malvarlığının da Yunan savcılarca dondurulduğu aktarıldı.

Kaili 48 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından Pazar günü savcılık tarafından, koşullu olarak serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan diğer üç kişi İtalya vatandaşı.

Kaili'nin partneri, parlamento danışmanı Francesco Giorgi'nin de suçlanan isimler arasında.

BBC'nin Brüksel muhabiri Jessica Parker, konuştuğu milletvekillerinin, Belçikalı yetkililerin son birkaç gündür açıkladığı bilgiler ve suçlamaların boyutu karşısında şoke olduklarını söylüyor.

"Avrupa demokrasisi saldırı altında"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen suçlamaların "çok ciddi" olduğunu söyledi ve parlamentoyu denetlemek üzere yeni bir etik komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

"Avrupa demokrasisi saldırı altında, özgür ve demokratik toplumlarımız tehlike altında" diyen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da parlamentonun itibarını kurtarma sözü verdi.

Soruşturmanın, AP'nin tarihindeki en büyük yolsuzluk skandallarından biri olabileceği aktarılıyor.

Savcılar bir Körfez ülkesinin, birkaç aydır parlamentonun ekonomik ve siyasi kararlarını, özellikle danışmanlar üzerinden etkilediğinden şüpheleniyor olduklarını belirtiyor.

Avrupa Parlamentosu AB'nin doğrudan seçimle iş başına gelen tek kurumu. Birliğin 27 üyesindeki seçmenlerin oylarıyla seçilen 705 vekili bulunuyor.

Vekillerin çoğu durumda "dokunulmazlığı" bulunuyor ancak bir vekil "suç esnasında yakalandığında" dokunulmazlıktan faydalanamıyor.

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