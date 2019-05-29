Gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşan liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, Avrupa Birliğinin (AB) yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.

Brüksel'deki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AP seçimlerine katılım oranının son 25 yılın en yükseği olduğuna değinerek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tusk, seçim sonuçlarına göre AP'nin seçmenleri daha iyi temsil eden bir şekil aldığını belirterek, Parlementonun ulusal hassasiyetlere dayalı farklılıkları daha iyi yansıtacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yeni AB Komisyonu başkanının, seçilebilmesi için Birliğin kurucu anlaşmaları gereği AP'nin ve AB Konseyinin de onayını alması gerektiğini anımsatan Tusk, bundan sonraki süreçte AB kurumlarının başkanlarının belirlenmesi için AP ve AB üyesi ülkelerin temsil edildiği Konsey ile istişarelere başlayacağını ifade etti.

Tusk, "Bugünkü toplantıda sadece süreci ele aldık, başkanlıklar için isimler ise gündeme gelmedi." dedi.

Öte yandan, Tusk, seçmenlerin Avrupa yanlısı partilere oy vermesinin önemli bir nedeninin de Brexit olduğunun altını çizdi.

"SÜRECİN OTOMATİK OLMADIĞI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, belirlenecek yeni Avrupa Konseyi Başkanı sürecine ilişkin, "Spitzenkandidat sürecinin otomatik olmadığı konusunda mutabık kaldık." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Liderler Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından 1979'dan bu yana ilk kez Avrupa Parlamentosu'nda (AP) iki partiyle çoğunluk oluşmadığına dikkati çekti.

"Spitzenkandidat sürecinin otomatik olmadığı konusunda mutabık kaldık." diyen Macron, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un halefini belirlemek isim çalışması yapacağını ve en geç haziranda düzenlenecek zirvede 4 isim önereceğini belirtti.

Macron, AB'nin öncelikli konuların arasında iklim değişikliğinin bulunduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanlığını devralacak kişinin AB Konseyi'nde ve AP'de çoğunluğu elde etmesi, güvenilir olması ve güçlü bir Avrupa'ya inanması gerektiğini ifade eden Macron, konuşmasında Konsey Başkanlığı için desteklediği isim konusunda bilgi vermedi.

2014 AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayı "Spitzenkandidat" olarak adlanan süreçle AB Komisyonu Başkanı seçilmişti. Bu yılki seçimler öncesinde AP'de bulunan siyasi gruplar, Spitzenkandidat süreci için liste başı adaylarını açıklamıştı.

Hristiyan Demokratların çatı örgütü Avrupa Halk Partisi, AB Komisyonu Başkanlığı için Alman Manfred Weber'i, Sosyalistler Hollandalı Frans Timmermans'ı, Muhafazakarlar ve Reformistler İttifakı ise Çek Jan Zahradil'i önermişti. Liberaller ve Yeşiller ise birden çok ismi AB Komisyonu Başkanlığına aday göstermişti.