Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.080,38 %1,00
        DOLAR 27,1617 %0,15
        EURO 28,9017 %0,00
        ALTIN 1.680,50 %0,36
        FAİZ 24,12 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,67 %1,20
        BITCOIN 26.605,00 %0,01
        GBP/TRY 33,2731 %-0,34
        EUR/USD 1,0638 %-0,22
        BRENT 94,02 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 2.747,61 %0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'de yüksek teknoloji ürün satışı ivme kazandı  - İş-Yaşam Haberleri

        AB'de yüksek teknoloji ürün satışı ivme kazandı 

        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüksek teknoloji ürünleri satışı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 artarak 355 milyar Euro'ya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'de yüksek teknoloji ürün satışı hızlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 yılında yüksek teknolojiye sahip ürün satışlarına ilişkin verileri yayımladı.

        Verilere göre, geçen yıl AB ülkelerinde yüksek teknolojiye sahip ürün satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 yükselerek 355 milyar Euro seviyesine ulaştı.

        Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürün satışında ilk sırayı elektronik telekomünikasyon sektörü aldı.

        AB'deki yüksek teknoloji ürünleri satışında elektronik telekomünikasyonun payı yüzde 26,2, eczacılığın yüzde 22,2, bilimsel cihazların yüzde 20,6, havacılığın yüzde 11,5, makinelerin yüzde 6,1, bilgisayar ve ofis cihazlarının yüzde 4,6, kimyanın yüzde 4,5, elektrikli makinelerin yüzde 3 ve silah sektörünün yüzde 1,3 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler