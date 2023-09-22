AB'de yüksek teknoloji ürün satışı ivme kazandı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüksek teknoloji ürünleri satışı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 artarak 355 milyar Euro'ya ulaştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 yılında yüksek teknolojiye sahip ürün satışlarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, geçen yıl AB ülkelerinde yüksek teknolojiye sahip ürün satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 yükselerek 355 milyar Euro seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürün satışında ilk sırayı elektronik telekomünikasyon sektörü aldı.

AB'deki yüksek teknoloji ürünleri satışında elektronik telekomünikasyonun payı yüzde 26,2, eczacılığın yüzde 22,2, bilimsel cihazların yüzde 20,6, havacılığın yüzde 11,5, makinelerin yüzde 6,1, bilgisayar ve ofis cihazlarının yüzde 4,6, kimyanın yüzde 4,5, elektrikli makinelerin yüzde 3 ve silah sektörünün yüzde 1,3 oldu.