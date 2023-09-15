Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.197,31 %0,46
        DOLAR 26,9423 %0,37
        EURO 28,9355 %0,05
        ALTIN 1.655,57 %0,17
        FAİZ 24,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,84 %-0,53
        BITCOIN 26.147,00 %0,28
        GBP/TRY 33,5906 %-0,13
        EUR/USD 1,0733 %-0,20
        BRENT 92,56 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 2.706,86 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'den 5 milyar Euro'ya yakın ticaret fazlası - İş-Yaşam Haberleri

        AB'den 5 milyar Euro'ya yakın ticaret fazlası

        Avrupa Birliği (AB), temmuz ayında toplam 4,9 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den 5 milyar Euro'ya yakın ticaret fazlası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

        Verilere göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 205,2 milyar avroyu, ithalatı ise yüzde 21,5 gerileyerek 200,3 milyar Euro'yu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, temmuz ayında 4,9 milyar Euro olarak belirlendi.

        Euro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 düşüşle 227,8 milyar Euro, ithalat da yüzde 18,2 azalarak 221,3 milyar Euro oldu. Böylece Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, temmuzda 6,5 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

        Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,4 milyar Euro ile ABD, 27,4 milyar Euro ile İngiltere, 18,1 milyar Euro ile Çin, 15 milyar Euro ile İsviçre ve 9,1 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

        AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,3 milyar avro ile Çin, 27,5 milyar Euro ile ABD, 14,4 milyar Euro ile İngiltere, 10,9 milyar Euro ile İsviçre, 8,7 milyar Euro ile Norveç ve 7,5 milyar Euro ile Türkiye oldu.

        AB, özellikle artan enerji maliyetleri nedeniyle geçen yıl boyunca ticaret açığı vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"