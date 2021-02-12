Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

AB'den 672.5 milyar Euro'luk kurtarma fonu

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 672,5 milyar Euro'luk kurtarma fonuna ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

AB'den 672.5 milyar Euro'luk kurtarma fonu
AA

Avrupa Parlamentosu'nda (AP),"Toparlanma ve Dayanıklılık İmkanı" adlı fonun yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AP Başkanı David Sassoli, AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Von der Leyen, salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırladıkları fonun "Yeni Nesil AB" adlı 750 milyar Euro'luk kurtarma paketinin en önemli unsur olduğunu, bunun salgından etkilenen işletmeleri ve istihdamı destekleyeceğini anlattı.

Kurtarma programının AB içinde dayanışma ve güven mesajı verdiğine işaret eden Von der Leyen, "Güçlerimizi birleştirmeliyiz çünkü hiçbir üye ülke bu krizin üstesinden tek başına gelemez." diye konuştu.

Kurtarma fonu kapsamında, AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarında kaynak toplayacağını ve bunu dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde Avrupa genelinde yatırıma dönüştüreceğini hatırlatan Von der Leyen

bu aşamadan sonra, AB üyesi ülkelerin fonun kurulması için gereken öz kaynak kararını hızlı biçimde onaylaması gerektiğine dikkati çekti ve üye ülkelerin fondan yaralanmak üzere ulusal planlarını hazırlamalarının önemine işaret etti.

Von der Leyen, "Fonların ilk kısmının üye ülkelere yıl ortasında dağıtılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

312,5 MİLYAR EURO HİBE EDİLECEK

AB Komisyonu, mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar Euro'luk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

"Yeni Nesil AB" adındaki 750 milyar Euro'luk paketin en önemli unsurunu 672,5 milyar Euro'luk kurtarma fonu oluşturuyor.

Fon için AB Komisyonu üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alacak.

Komisyon, AB ülkelerine 360 milyar Euro kredi ve 312,5 milyar Euro hibe olarak dağıtacak.

Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da 77,5 milyar Euro kaynak aktarılacak.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarından borçlanabilmesi için üye ülkelerin AB bütçesine sağladıkları öz kaynaklarını artırma kararını onaylamaları gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dogecoin kaç TL? Kripto para Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin neden yükseliyor?
PARADogecoin kaç TL?
İngiltere ekonomisi 2020'de rekor seviyede daraldı
PARAİngiltere'de rekor küçülme
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi
PARATCMB'den piyasaya 71 milyar TL
Norveç ekonomisi 2020'de yüzde 2.5 küçüldü
PARANorveç'ten 75 yılın en kötü performansı
Banka müşterileri 2020'de kredi masraflarına 16 milyar lira ödedi
PARABankalara ödenen komisyon tutarı arttı
TCMB, 2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini açıkladı
PARAYıl sonu büyüme tahmini arttı
Son dakika haberi: 2020'de 36.7 milyar dolar cari açık verildi
PARACari açık 36 milyar doları aştı
Yurt içi piyasalar, sanayi üretimi ve cari işlemler verilerine odaklandı
PARAPiyasalarda karışık seyir
Kripto para Bitcoin! 237 yıllık banka Bitcoin'e giriyor
PARA237 yıllık banka Bitcoin'e giriyor
Kripto para Bitcoin düşüşte! Bitcoin neden düşüyor?
PARAKripto para Bitcoin düşüşte!