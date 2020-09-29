AB'den araba parçası üreticilerine kartel cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

AB'den araba parçası üreticilerine kartel cezası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, arabaların kapı ve cam sistemlerini üreten firmalara kartel oluşturarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 18 milyon avronun üzerinde para cezası kesti.

AB'den araba parçası üreticilerine kartel cezası
AA

AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Alman Brose ve Kiekert ile Kanada merkezli Magna firmalarının arabaların kapı ve cam sistemlerini içeren parçaların üretiminde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, araba parça üreticisi firmaların 2009 ila 2012 yılları arasında iki farklı kartel oluşturarak fiyatlarını ortak belirledikleri, hassas ticari verileri paylaştıkları ve rekabeti önledikleri kaydedildi.

Magna firmasının söz konusu kartel oluşumlarını ifşa ettiği için para cezası almadığına dikkati çekilen açıklamada, Kiekert firmasına 14 milyon 971 bin avro, Brose firmasına da 3 milyon 225 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Kremlin'den Dağlık Karabağ açıklaması!
DÜNYAKremlin'den Dağlık Karabağ açıklaması!
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Karabağ açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Karabağ açıklaması: Kökünden çözmek ...
Son dakika! Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması! - Haberler
DÜNYAPompeo'dan Doğu Akdeniz ve Karabağ açıklaması!
İran'dan 'Ermenistan'a silah taşıyor' iddiasına yanıt! - Haberler
DÜNYAİran'dan 'Ermenistan'a silah taşıyor' iddiasına ...
İsviçre'de iktidardaki sağcı partinin 'Swissexit' fiyaskosu!
DÜNYAİsviçre'de iktidardaki sağcı partinin 'Swissexit' ...
Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday belediye başkanı seçildi!
DÜNYARomanya'da Kovid-19'dan ölen aday belediye başkanı ...
ABD'de son anket sonuçları: Trump, Biden'la arayı kapattı! - Haberler
DÜNYAABD'de son anket sonuçları: Trump, Biden'la arayı ...
Son dakika haberler! ABD ve Yunanistan'dan kapsamlı işbirliği anlaşması! - HABERLER
DÜNYAABD ve Yunanistan'dan kapsamlı işbirliği anlaşması!
Son dakika Ermeni alayı imha edildi! Ermenistan: Cepheden kaçanı vurun!
DÜNYAAzerbaycan: Ermeni alayı imha edildi! Ermenistan: ...
Son dakika! Kritik Libya açıklaması: Ön uzlaşı perşembe imzalanacak - Haberler
DÜNYAMişri'den Libya'da ön uzlaşı açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X