AB'den batarya üretimini artırma hedefi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

AB'den batarya üretimini artırma hedefi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa'nın 2025 yılına kadar Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci batarya üreticisi olmaya hazırlandığını söyledi.

AB'den batarya üretimini artırma hedefi
AA

Sefcovic, AB üyesi 14 ülkenin ekonomi bakanları, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve AB Komisyonu temsilcileri arasında video konferans yöntemiyle yapılan "Avrupa Batarya İttifakı" toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen batarya konusunda Asyalı rakiplerine göre yatırım açığını kapattığını anlatan Sefcovic, "Avrupa, batarya gibi kritik bir sektörde stratejik özerklik yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu.

Sefcovic, Batarya İttifakı çerçevesinde şimdiye kadar 70 civarında projeye mali destek sağladıklarını anımsatarak, bu alanda 2025 yılına kadar 4 milyon yeni istihdam sağlamayı öngördüklerini ifade etti.

Avrupa'daki batarya yatırımlarının çoğunun program tarihlerini öne çektiklerini ve üretim kapasitesi beklentilerini yükselttiklerini vurgulayan Sefcovic, "Lityum iyon pillerin üretiminde önemli ilerleme sağladı. Avrupa, 2025 yılına kadar Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci batarya hücresi üreticisi olmaya hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sefcovic, AB'nin üretimde beklenen artışı sağlamak için batarya yönetmeliği çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Batarya üretiminde kullanılan ham madde ve bileşenlerde yerel ve sürdürülebilir kaynak kullanımının önemine işaret eden Sefcovic, bu alana önemli miktarda yatırım ve kamu kaynağı yöneltilmesi çağrısında bulundu.

Sefcovic, batarya sektöründeki araştırmaları ve inovasyonu artırmaya yönelik AB Komisyonu ile özel sektör temsilcileri arasında nisan ayında 900 milyon avroluk mutabakat anlaşması imzalanacağını belirtti.

Avrupa'daki iş gücü piyasasının batarya üretimi konusunda vasıflarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Sefcovic, üye ülkelerin bu alandaki eğitim programlarına öncelik vermesini istedi.

Avrupa'da batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gürcistan Başbakanı, ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti!
DÜNYAGürcistan'dan Türkiye'ye teşekkür
Azerbaycan ordusu 10 bin askerle tatbikata hazırlanıyor!
DÜNYAAzerbaycan ordusu 10 bin askerle tatbikata ...
SON DAKİKA: Nikaragua'daki San Cristobal Yanardağı şehri küle boğdu! - Haberler
DÜNYASan Cristobal Yanardağı şehri küle boğdu!
SON DAKİKA: Ermenistan'da askeri tatbikat kararı! - Haberler
DÜNYAErmenistan'da askeri tatbikat kararı!
SON DAKİKA: Yunan TV'sinde skandal FETÖ röportajı! - Haberler
DÜNYAYunan TV'sinde skandal FETÖ röportajı!
SON DAKİKA: ABD'den Yunan medyasındaki "silah hibesi" iddialarına yalanlama! - Haberler
DÜNYAABD'den Yunanistan'a "silah hibesi" iddialarına ...
SON DAKİKA! Çavuşoğlu: Mısır'la diplomatik temaslarımız başladı
DÜNYAÇavuşoğlu: Mısır'la diplomatik temaslarımız başladı
Aşı turizmi! Son dakika: Dünya zengileri aşı için BAE'ye gidiyor
DÜNYAAşı adaletsizliği: Dünya zenginlerine BAE'de aşı ...
ABD Dışişleri: Mısır'daki insan hakları ihlallerinden kaygılıyız
DÜNYAABD Dışişleri: Mısır'daki insan hakları ihlallerinden ...
Ukrayna "Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi"ni onayladı
DÜNYAUkrayna "Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi"ni onayladı