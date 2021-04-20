AB'den Doğu Kudüs dahil Filistin'deki seçimlere destek mesajı

AA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile Brüksel'de görüştü.

Görüşme hakkında yapılan açıklamaya göre, Borrell ile Maliki Filistin'de düzenlenecek seçimler hakkında görüş alışverişi yaptı.

Açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin'in tamamında seçimlerin düzenlenmesine AB'nin güçlü desteğini yineledi." ifadesine yer verildi.

Hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelinde kapsayıcı, hesap verebilir, işleyen, demokratik Filistin kurumlarının iki devletli çözüm için hayati önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, "AB, AB-Merkezi Seçim Komisyonuna devam eden yardımları vasıtasıyla yapılacaklar da dahil olmak üzere bu önemli süreci desteklemek için elinden geleni yapmayı arzu etmektedir." denildi.

Filistin'de 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekilliği seçimleri yapılması kararlaştırılmıştı. Filistin yönetimi, seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin vermesi için uluslararası kamuoyuna İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Ancak uluslararası kamuoyundan bu çağrılara şu ana kadar henüz ciddi bir yanıt gelmezken, İsrail'in Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.