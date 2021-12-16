AB'den Doğu Ortaklığı ülkelerine 17 milyar avro yatırım 0:00 / 0:00

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Von der Leyen, Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısında konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, bölge için 17 milyar avroya kadar kamu sektörü ve özel sektör yatırımlarını harekete geçirme potansiyeline sahip 2,3 milyar avroluk bir planın öngörüldüğünü duyurdu.

BELARUS

"Odada boş bir sandalye vardı. Umarım bu sandalye yakında meşru, demokratik yollardan seçilmiş bir lider tarafından doldurulur" diyerek Belarus'un Doğu Ortaklığı üyeliğini askıya almış olmasına atıfta bulundu.

Von der Leyen, AB'nin Doğu Ortaklarıyla şimdiye dek 13 milyon doz aşı paylaştığını ve bu miktarın artacağını, Belarus halkına aşı ulaştırmanın yollarını aradıklarını dile getirdi.

UKRAYNA

Von der Leyen, zirvede ele alınan bir diğer endişe verici konunun Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri faaliyetleri olduğunu belirterek, "Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve saldırgan eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Zirvede AB'nin Ukrayna'ya desteğini yinelediğini ifade eden von der Leyen, "Şüphesiz ki Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığa net bir yanıt verilecek." diye konuştu.

REFORMLARI HIZLANDIRMA ÇAĞRISI

AB Konseyi Başkanı Michel de zirvenin sonuç bildirisinde yer verilen 4 noktaya dikkati çekmek istediğini ifade etti.

Bunların hukukun üstünlüğü ve demokratik yönetim, dijital ve yeşil dönüşüm yoluyla büyüme, küçük işletmelerden başlamak üzere yatırım yardımları ile Belarus tarafından boşaltılan koltuğun demokratik biçimde doldurulmasına verilen destek konuları olduğunu kaydeden Michel, bu alanlarda reformları hızlandırma çağrısı yaptı.

AB yönetimiyle AB üyesi ülkelerin liderleri, sabah saatlerinde Doğu Ortaklığı kapsamındaki Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderleriyle Brüksel'de bir araya gelmişti.

Daha önce Doğu Ortaklığı içinde bulunan Belarus, AB ile arasındaki sorunlar nedeniyle üyeliğini askıya aldığı için zirvede yer almamıştı.