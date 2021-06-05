AB'den Dünya Çevre Günü'nde sıfır kirlilik, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliğiyle mücadele mesajı

AA

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Dünya Çevre Günü'nde amacımızın sınırları aşmasını istiyoruz." mesajını paylaştı.

Von der Leyen, AB'nin biyolojik çeşitliliğin iyileştirilmesi, toprakların ve denizlerin korunması, hava, su ve toprak kirliliğinde "sıfır" hedefine ulaşılmasını amaçladığını anımsattı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de paylaşımında, "AB, iklim değişikliğine karşı mücadele etmeye devam edecek çünkü başka seçeneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

AB kurumları, 21 Nisan'da Birliğin 2050 yılına kadar iklime zararsız olma hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak iklim yasasında ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması hedefinde uzlaşmıştı.