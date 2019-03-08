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Avrupa Birliği (AB),İngiltere'ye Brexit sonrasında Gümrük Birliği'nden tek taraflı olarak çıkma hakkı tanınabileceğini ancak, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır uygulanmaması gerektiğini bildirdi.
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri ile Brüksel'de yaptığı toplantının ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
AA'nın haberine göre İngiltere'nin isteği dışında Gümrük Birliği'nde tutulamayacağına dikkati çeken Barnier, "AB, İngiltere'ye tek taraflı olarak Gümrük Birliği'nden çıkma seçeneğini sunabilir. Ancak tedbir maddesinin İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı engelleyen diğer unsurları korunmalıdır." ifadelerini kullandı.
Barnier, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı biçimde ayrılmasını sağlamak için çalışmalara yoğun biçimde devam edeceklerini kaydetti.
SÜREÇ
İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.
Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.
May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor ancak AB tarafı buna sıcak yaklaşmıyor.
Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.
May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 12 Mart'ta parlamentoya sunması bekleniyor. Anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak. Bunun da reddedilmesi halinde milletvekilleri 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak.
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.
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