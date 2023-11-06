AB'den "İsrail'in yanındayız ancak siviller hedef olmamalı" mesajı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in, AB'nin her zaman dost ve müttefiki olduğunu vurgulayarak, sivillerin hedef olmaması için her türlü tedbirin alınması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, AB büyükelçilerinin yıllık konferansının açılış konuşmasında, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

"İsrail, AB için dost ve müttefiktir" diyen Michel, İsrail'in, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceklerini vurguladı.

Öte yandan Michel, "Sivillerin hedef olmaması için her türlü tedbirin alınması gerekiyor. Buna uluslararası personel ve tıbbi personel de dahildir." diye konuştu.

Geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde yapılan insani ateşkes çağrısını yineleyen Michel, gelecekte kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm temelinde müzakereler yoluyla olacağının altını çizdi.

Charles Michel, "Ayrıca bir barış konferansı düzenlenmesini teşvik etmeye de hazırız." ifadesini kullandı.