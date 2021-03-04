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AB'den İsrailli ilaç firmasına rekabet soruşturması

Avrupa Birliği (AB),merkezi İsrail'de olan ilaç şirketi Teva'nın kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) tedavisinde kullanılan ilacının eş değerlerinin piyasaya sürülmesini engellediği gerekçesiyle rekabet soruşturması başlattı.

AB'den İsrailli ilaç firmasına rekabet soruşturması
AA

AB Komisyonu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Teva'nın rekabeti engelleyici davranması nedeniyle resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Teva'nın ilacı Copaxone'nin, MS'in tekrarlayan türlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, ilacın glatiramer asetat etkin maddesi içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Teva'nın glatiramer asetat etkin maddesi için patent süresinin 2015 yılında dolduğu anımsatılarak, şirketin, bölünmüş patent başvuruları ve hukuki süreçlerle rakiplerini stratejik biçimde geciktirdiği kaydedildi.

Şirketin, rakiplerinin ürünlerine karşı özellikle sağlık kurumları ve sağlıkçıları hedef alan iletişim kampanyaları düzenlediği bildirilen açıklamada, burada eş değer ürünlerin sağlık riskleri hakkında hatalı bir algı ortaya çıkarttığı belirtildi.

Açıklamada, Teva'nın, MS ilacı Copaxone ile rekabet eden ilaçların piyasaya girişini yasa dışı bir şekilde geciktirip geciktirmediği, AB antitröst kurallarını ihlal edip etmediği ve piyasadaki hakim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığının değerlendirileceği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir tutum içinde olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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