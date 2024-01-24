Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.950,06 %-0,75
        DOLAR 30,2794 %0,05
        EURO 32,9118 %0,24
        ALTIN 1.970,44 %0,07
        FAİZ 42,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,79 %-0,07
        BITCOIN 39.731,00 %1,35
        GBP/TRY 38,4689 %0,16
        EUR/USD 1,0861 %0,10
        BRENT 79,41 %-0,18
        ÇEYREK ALTIN 3.221,67 %0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'den Lufthansa'ya rekabet soruşturması - İş-Yaşam Haberleri

        AB'den Lufthansa'ya rekabet soruşturması

        Avrupa Birliği (AB), Alman hava yolu firması Lufthansa'nın İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA hisselerinin bir kısmını satın almasına yönelik rekabet soruşturması başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 07:53 Güncelleme: 24.01.2024 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den Lufthansa'ya rekabet soruşturması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ITA kontrolünün Lufthansa ve İtalya Ekonomi Bakanlığı tarafından devralınması teklifini değerlendirmek üzere derinlemesine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Lufthansa ve ITA'nın Avrupa içindeki kısa mesafeli rotaların yanı sıra Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasındaki uzun mesafeli rotalardan oluşan geniş bir ağda faaliyet gösterdiği anımsatılan açıklamada, Lufthansa'nın ayrıca United Airlines ve Air Canada ile fiyat, kapasite ve planlamanın koordine edildiği ve transatlantik rotalarda gelirlerin paylaşıldığı bir ortak girişimi olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, yapılan ön incelemede, satın alma işleminin çeşitli kısa ve uzun mesafeli güzergahlarda yolcu taşımacılığı hizmetleri pazarında rekabeti azaltabileceğinin belirlendiği, Lufthansa ve ITA’nın İtalya'ya belirli rotalarda yolcu hizmetlerinin sağlanmasında güçlü ve yakın rakipler olduğu hatırlatıldı.

        REKLAM

        Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde.

        AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

        AB Komisyonunun soruşturmasını 6 Haziran'a kadar tamamlaması bekleniyor.

        ITA, 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından 2021 yılında kuruldu.

        Lufthansa, geçen yıl İtalyan hava yolu şirketinin yüzde 41 hissesini 325 milyon avroluk sermaye artışı yoluyla satın almayı planladığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Kötü gidişe devam
        Kötü gidişe devam
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!