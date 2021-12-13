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AB'den Rus Wagner Grubu'na yönelik yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Rus paralı askerler olarak bilinen Wagner Grubunu hedef alan yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

AB'den Rus Wagner Grubu'na yönelik yaptırım
AB'den Rus Wagner Grubu'na yönelik yaptırım
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AA

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yaptırımın Rusya merkezli Wagner Grubunun yanı sıra bağlantılı 8 kişi ve 3 kuruluşu hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Wagner Grubu, şiddeti körüklemek, doğal kaynakları yağmalamak ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal ederek sivilleri korkutmak için özel askeri ajanlar topladı, eğitti ve dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerine gönderdi."

AB tarafından listelenen kişilerin Libya, Suriye, Ukrayna, Orta Afrika Cumhuriyeti ve ABD dahil olmak üzere faaliyet gösterdikleri bazı ülkelerde işkence, yargısız, kısa yoldan veya keyfi infazlar ile öldürmeler dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerine karıştıklarının belirtildiği açıklamada, Wagner'in etkisini Sahel bölgesine de yaydığı ifade edildi.

"WAGNER AB İÇİN DE TEHDİT"

Grubun AB için de bir tehdit arz ettiğinin vurgulandığı açıklamada, yaptırımların AB Küresel İnsan Hakları Rejimi, Libya ve Suriye'deki durumla ilgili olan rejimler ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne gölge düşüren eylemlere yönelik yaptırım rejimleri olmak üzere 4 ana başlığı içerdiği aktarıldı.

Listede sayılan bireyler ve kuruluşlar, AB'deki varlıklarının dondurulması ve AB'ye seyahat yasağına maruz kalacak. Ayrıca AB'den bu kişi ve kuruluşlara yönelik direkt ve dolaylı yollardan fon aktarımı yapılamayacak.

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