AB'den Rusya'da 6 kişi ve 1 kuruluşa

AA

AB Dışişleri Bakanlarının önceki gün Lüksemburg'da yaptıkları toplantıda yaptırım konusunda uzlaşıya varmasının ardından, AB ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçilerinin yaptırım uygulanacak kuruluş ve kişiler üzerinde anlaştığı bildirildi.

Buna göre, Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'ne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulanacak.

Yaptırım uygulanacak kişiler şunlar:

"Rusya istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sibirya Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Sergey Menyaylo, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Aleksey Krivoruçko."

Rus muhalif Navalnıy, ağustos ayında Sibirya'da bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Navalnıy, daha sonra tedavi için Almanya'ya götürülmüş, Almanya Rus muhalifin Noviçok grubu bir kimyasal maddeyle zehirlendiğini tespit ettiklerini açıklamıştı. Bunun üzerine AB, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Rusya ise zehirleme iddiasını reddediyor.

AB, daha önce de Mart 2018 yılında yine Noviçok kullanılan bir zehirleme olayı nedeniyle Rusya'dan 15 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulamaya başlamıştı. İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de İngiltere'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.