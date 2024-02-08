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        Haberler Dünya AB'den Türkiye'ye deprem desteğinde imzalar atıldı

        AB'den Türkiye'ye deprem desteğinde imzalar atıldı

        Avrupa Birliği, Türkiye'deki deprem felaketi için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda toplanan 1 milyar euroluk desteğin 400 milyonu için dün Brüksel'de anlaşma imzalandığını duyurdu. 400 milyon euro tek taksitte ödenecek. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:11
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        AB'den Türkiye'ye deprem desteği
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        İsveç'in AB Başkanlığı sırasında geçen yıl Mart ayında Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenmiş, Türkiye'nin 11 ilinde ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan 6 Şubat depremlerin yaralarını sarmak için toplamda 7 milyar euro bağış toplanmıştı. Avrupa Birliği Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek yardım paketinin 400 milyon eurosu için anlaşma imzalandı.

        AB'nin yürütme organı AB Komisyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Türk makamları bu yardımı şu amaçlarla kullanmayı planlıyor; sağlık, eğitim ve su ve atık su yönetimi alanlarında altyapının onarılması. Nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için geçici barınma sağlamak. Ülkenin zengin kültürel mirasını korumaya yönelik önlemlerin uygulanması" denildi.

        Komisyon, 400 milyon euroluk yardımın Türkiye'ye tek taksitte ödeneceğini belirterek Türkiye'nin fonları 18 ay içinde kullanacağı ve kullanım sonrası uygulamaya ilişkin rapor hazırlayacağı kaydedildi.

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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        #AB
        #türkiye
        #dünya

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