AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Bakan Fidan'dan vize serbestisi açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

AB'den ilişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz.

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önünün açılması ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasındadır. Düzensiz göçle mücadelede de adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğine ihtiyacımızı yineledik.

Oliver Varhelyi'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Yeni hükümet ile ilişkilerimizi ilerletebileceğiz. Türkiye bizim için dost bir ülke. AB-Türkiye ilişkilerinde nasıl bir ilerleme sağlayabiliriz bunu görüşmemiz istendi. Halihazırda gerçekleştirdiğimiz bazı başarılar da var. Yeni Ortaklık Anlaşması bizim için ve insanlar için önemli bir gelişme, bu yatırımları kolaylaştıracak.

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Türkiye Yatırım Platformu şu anda tamamen operasyonel hale geldi. Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu ayrıca Türkiye ve Avrupa'da istihdamı da artıracaktır.

Türkiye'deki tahrip edici depremin ardından 150 milyon euroluk insani yardımda bulunduk, ayrıca 470 milyon euroluk bir paket hazırlandı.

Türkiye'deki mülteciler için sosyal güvenlik ağına ilişkin bir sözleşmeye imza atacağız. Türkiye'ye bu konuda müteşekkiriz. Bu, 780 milyon eoruluk bir sözleşme, imzalanan en büyük sözleşme olacak. Doğrudan mülteciler için kullanılacak."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.