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AB'den Ukrayna'ya mali destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 1 milyar 590 milyon Euro finansman sağlanmasını onayladı. Söz konusu finansman altyapı inşasında ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılacak

AB'den Ukrayna'ya 1.6 milyar Euro'luk mali destek
Ukrayna'ya 1.6 milyar Euro'luk mali destek
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AA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan ve AB bütçesinden katkı sağlanacak mali destek paketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ukrayna'ya toplam 1 milyar 590 milyon Euro'luk finansman verilmesini içeren paketin Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından onaylandığını belirten von der Leyen, "1 milyar Euro derhal serbest bırakılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Ukrayna'nın yanında olduklarını belirterek, finansmanın altyapı inşasında ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılacağını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, geçen ay, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar Euro'ya kadar yeni makro-finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

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