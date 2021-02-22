Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

AB'den vergide kara liste güncellemesi

Avrupa Birliği (AB),vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden Barbados'u çıkarttı, Dominika'yı ekledi. Böylece, AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinde Amerikan Samoası, Anguilla, Dominika, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seyşeller, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları ve Vanuatu yer aldı

AB'den vergide kara liste güncellemesi
AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren listenin güncellendiğini açıkladı. Buna göre, daha önce AB vergi kara listesinde yer alan Barbados "kısmen uyumlu" davrandığı gerekçesiyle son listeden çıkartıldı.

Dominika ise vergi alanındaki sorunlarını çözmediği gerekçesiyle kara listeye eklendi. Böylece, AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinde Amerikan Samoası, Anguilla, Dominika, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seyşeller, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları ve Vanuatu yer aldı.

Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren "gri liste" de güncellendi. Fas, Namibya ve Saint Lucia taahhütlerini yerine getirdikleri için gri listeden çıkarıldı. Jamaika ise söz konusu listeye eklendi.

Gri listede yer alan Avustralya ve Ürdün'e vergi reformlarının değerlendirilmesi süreci devam ettiği için uzatma verildi. Maldivler'e de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) ilgili anlaşmasını onay sürecini tamamlaması için 4 ay ek süre tanındı.

Türkiye'den de 30 Haziran tarihine kadar AB üyesi ülkelerle vergi alanında otomatik bilgi paylaşımını etkin hale getirmesi talep edildi.

Böylece, söz konusu gri listede, Avustralya, Barbados, Botsvana, Esvatini, Jamaika, Ürdün, Maldivler, Tayland ve Türkiye'ye yer aldı.

SÜREÇ 2017 YILINDA BAŞLADI

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçındıklarının ortaya çıkması üzerine 2017 yılında AB, "vergi cennetleri listesi" belirleme sürecini başlatmıştı. Vergi kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler, kara listeden çıkarılıyor. Liste, her yıl şubat ve ekim aylarında güncelleniyor. Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

AB üyesi ülkeler, vergi kara listesinde "vergi standartlarına uygun davrandıkları" varsayılarak yer almıyor. Özellikle Lüksemburg, Malta, Hollanda, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi cazip vergi imkanları sunan AB ülkelerinin listede yer almaması ise dikkati çekiyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akbank tam dijital bankacılık sürecini başlattı
İŞ-YAŞAMŞube yok, ıslak imza yok
Erken uyarı ile 20 milyon TL çiftçinin cebinde kaldı
İŞ-YAŞAM20 milyon TL çiftçinin cebinde kaldı
SON DAKİKA! İşsizlik hesaplaması değişiyor - Haberler
İŞ-YAŞAMİşsizlik hesaplaması değişiyor
MÜJDE| Bakan Elvan'dan esnafa SON DAKİKA mesaj - Haberler
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan üçlü görüşme
REKOR! Son dakika: Bakır fiyatları son 10 yılın zirvesinde - haberler
İŞ-YAŞAMSon 10 yılın zirvesine çıktı
Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 176 arttı
İŞ-YAŞAMSu ürünleri ihracatında sert artış
VakıfBank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu
İŞ-YAŞAMVakıfBank, Türkiye'nin en büyük 2. bankası oldu
Reel kesim güven endeksi yükseldi
İŞ-YAŞAMReel kesim güven endeksi yükseldi
Hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düştü
İŞ-YAŞAMHizmet ve inşaatta güven düştü
Son dakika: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı düştü
İŞ-YAŞAMSanayide kapasite kullanım oranı düştü