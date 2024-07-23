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        Haberler Dünya AB, Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmelere başlayacak | Dış Haberler

        AB, Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmelere başlayacak

        AB Konseyinden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin, Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmeleri başlatma kararı alındığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:36
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        AB Ermenistan'a vize serbestisini görüşecek
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        Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmeleri başlatma kararı alındığını duyurdu.

        AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılması kararından "memnuniyet" duyulduğu bildirildi.

        Açıklamada, vize serbestisi ihtimalinin "kriterlerin tam yerine getirilmesi halinde" değerlendirileceği belirtilerek bu kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinden Konsey ile üye ülkelerin sorumlu olacağı aktarıldı.

        Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, karardan duyduğu mutluluğu ifade ederek, AB ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarına teşekkür etti.

        Mirzoyan, kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu, Ermenistan ve AB arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen ortaklıkta çok önemli bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

        Vize serbestisi, Ermenistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'nde yer alan ülkelere vizeye ihtiyaç duymadan kısa ziyaretler yapmasına olanak tanıyacak. Görüşmelerin neticelenmesi ise birkaç yıl sürebilir.

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