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AB, Etiyopya’ya seçim gözlem heyeti göndermeyecek

Avrupa Birliği (AB),Etiyopya’da 5 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde görev alacak gözlem misyonunun Addis Ababa hükümetiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

AB, Etiyopya’ya seçim gözlem heyeti göndermeyecek
AA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, heyetin ihtiyaç duyduğu standart gerekliliklerin Etiyopya hükümetince karşılanmadığını ifade etti.

Borrell, misyonun bağımsızlığı, bazı iletişim sistemlerinin ülkeye ithalatı ve heyetin güvenliği gibi başlıklara ilişkin taleplerin yerine getirilmediğini belirtti.

Yüksek Temsilci, AB’nin daha önce güvenilir ve şeffaf seçimlerin yapılabilmesi için Etiyopya’ya 20 milyon avro bağışladığını hatırlattı.

Ülkenin kuzeyinde ve batısında isyancılar ve silahlı gruplarla mücadele edilen Etiyopya’da son aylarda etnik çatışmalar da yeniden tırmanışa geçti.

Geçen yıl ağustosta yapılması planlanan seçimler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

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