Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı | Dış Haberler

        AB Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı olduğunu açıkladı

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı olduklarını açıklarken, Mısır da Gazzelilerle ilgili göç planlarında rol oynamayacaklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:21 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB ve Mısır Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" planıyla ilgili açıklaması üzerine, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

        El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın "ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına" ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

        Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        El Anouni, AB'nin pozisyonunun "Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi" yönünde olduğunun altını çizdi.

        MISIR'DAN GAZZE AÇIKLAMASI

        Mısır, Filistin halkını tarihi topraklarından kopararak ya da zorla yerinden ederek Filistin meselesinin tasfiyesini amaçlayan her türlü öneriyi veya yaklaşımı tamamen reddettiğini belirtti.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkını topraklarından zorla çıkarma planının uygulamaya konulmasına ilişkin İsrail hükümeti üyeleri tarafından yapılan açıklamaların yansımaları" konusunda uyarıda bulunuldu.

        Bu açıklamaların, uluslararası ve insancıl hukuk ile Filistinlilerin en temel hakları aleyhinde açık bir ihlal olduğu ve hesap verebilirlik gerektirdiği aktarıldı.

        Bu adımların sonuçlarının felaket olduğu; Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ortadan kaldıracak, İsrail saldırılarının yeniden başlamasını teşvik edecek sorumsuz davranışlarla neticeleneceği vurgulandı.

        Mısır Dışişleri Bakanlığı, "bu tür sorumsuz açıklamaların bütünüyle reddedildiğini" aktardı.

        - Filistinlilerin zorla yerinden edilme yaklaşımına ret

        Açıklamada, Trump'ın planına ilişkin ise "Mısır'ın, Filistin halkını tarihi topraklarından kopararak ya da zorla yerinden sürerek, bu toprakları geçici veya kalıcı olarak ele geçirerek Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü öneriyi veya yaklaşımı tamamen reddettiği" vurgulandı.

        Haksız olan ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal ettiği belirtilen bu tür fikirlerin yansımalarının olacağı ve Mısır'ın buna taraf olmayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

        Çatışmanın kökleriyle ilgilenilmesi gerektiğine işaret edilerek, bunun, onlarca yıldır işgal altında tutulan ve bu süre boyunca her türlü yerinden edilmeye, haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kalan bir halkın varlığıyla temsil edilmekte olduğu, bu duruma derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

        Mısır'ın uluslararası toplumdaki ortaklar ve dostlarla Gazze Şeridi'nde erken iyileştirme, molozların kaldırılması, belirli bir zaman dilimi içerinde ve tarihi topraklarına dört elle sarılan ve terk etmeyi reddeden Filistinliler bölgeden çıkarılmadan yeniden inşa vizyonlarının hayata geçirilmesi için derhal işbirliği yapma niyetinde olduğu kaydedildi.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması" talimatı vermişti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi kapsamında ilk adım olarak İsrail ordusuna bir plan hazırlanması talimatı verdiğini belirten Katz, planın kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini içereceğini söylemişti.

        Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

        ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

        Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

        Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"