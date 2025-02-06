Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" planıyla ilgili açıklaması üzerine, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın "ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına" ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

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El Anouni, AB'nin pozisyonunun "Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi" yönünde olduğunun altını çizdi.

MISIR'DAN GAZZE AÇIKLAMASI

Mısır, Filistin halkını tarihi topraklarından kopararak ya da zorla yerinden ederek Filistin meselesinin tasfiyesini amaçlayan her türlü öneriyi veya yaklaşımı tamamen reddettiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkını topraklarından zorla çıkarma planının uygulamaya konulmasına ilişkin İsrail hükümeti üyeleri tarafından yapılan açıklamaların yansımaları" konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu açıklamaların, uluslararası ve insancıl hukuk ile Filistinlilerin en temel hakları aleyhinde açık bir ihlal olduğu ve hesap verebilirlik gerektirdiği aktarıldı.

Bu adımların sonuçlarının felaket olduğu; Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ortadan kaldıracak, İsrail saldırılarının yeniden başlamasını teşvik edecek sorumsuz davranışlarla neticeleneceği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, "bu tür sorumsuz açıklamaların bütünüyle reddedildiğini" aktardı.

- Filistinlilerin zorla yerinden edilme yaklaşımına ret

Açıklamada, Trump'ın planına ilişkin ise "Mısır'ın, Filistin halkını tarihi topraklarından kopararak ya da zorla yerinden sürerek, bu toprakları geçici veya kalıcı olarak ele geçirerek Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü öneriyi veya yaklaşımı tamamen reddettiği" vurgulandı.

Haksız olan ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal ettiği belirtilen bu tür fikirlerin yansımalarının olacağı ve Mısır'ın buna taraf olmayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.