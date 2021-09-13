AB, gerektiğinde Afganlar için yapacağı insani yardımın miktarını artırabilecek

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Ujvari, Komisyon sözcülerinin günlük basın toplantısında, AB'nin ülke içinde ve dışındaki Afganlar için yapacağı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon avroya çıkarıldığını anımsattı.

Sözcü, "Durumu izlemeye devam edeceğiz. Ek ihtiyaçlar ortaya çıkarsa, ek fonlar oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

- Avrupa Parlamentosunda gündem Afganistan

Afganistan'daki durum, genel kurul oturumları bugün başlayan Parlamentonun da gündeminde olacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılımıyla yarın Afganistan konulu oturum düzenlenecek. İnsani durum ve göç krizi, AB’nin bunlara karşı alacağı önlemler, Taliban ile nasıl ilişki kurulacağı tartışılacak.

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ile Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar, Afganistan’daki krizin göç, insan hakları ve sığınma politikaları boyutuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.