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AB, göç konusunda üçüncü ülkelerle iş birliğini artırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, üçüncü ülkelerle göç konusunda özellikle geri kabullerde iş birliğini artırmak istediklerini, ilerleme sağlayamazlarsa vize kısıtlamaları gibi yollara başvurabileceklerini bildirdi.

AB, göç konusunda üçüncü ülkelerle iş birliğini artırmak istiyor
AA

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB içişleri bakanlarının toplantısından sonra düzenlenen basın toplantısında, 2019'da AB ile üçüncü ülkelerin göç konusundaki iş birliğini değerlendirdiklerini, bu kapsamda hazırlanan raporda içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 39 ülkeyle iş birliğinin geri kabulleri de kapsayan birçok konuda değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Sınırlı sayıdaki ülkeye odaklanmaları ve AB Komisyonu ile üyelerin bu üçüncü ülkelerle özellikle geri kabuller konusunda görüşmesi gerektiğini belirten​​​​​​​ Johansson, "Yeterli ilerleme elde edemezsek bu yaz vize politikası konusunda kısıtlama önerileri sunmaya hazırım. Yeterli ilerleme sağlanır ve iyi bir iş birliğine ulaşırsak daha cömert vize politikaları sunmaya da hazırız." dedi.

Üçüncü bir ülke geri kabullerle ilgili iş birliği yapmazsa bunun sonuçları olabileceğini belirten Johansson, "Bu konuda düzenlememiz ve araçlarımız var. Bunları tabii ki ya daha cömert bir vize politikası ya da daha sıkı bir vize politikası için kullanmalıyız." diye konuştu.

Johansson, bugünkü toplantıda değerlendirilen ve 39 ülkeyi içeren raporun gizli olduğunu, hangi ülke için nasıl bir sonuca varıldığını söylemeyeceğini aktardı.

AB Komisyonu üyesi Johansson, AB'nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatından beklentisinin sorulması üzerine konunun iki hafta sonraki AB Liderler Zirvesinde de gündeme geleceğini ifade etti.

Göç mutabakatı kapsamında AB'nin mültecileri yeniden yerleştirme için Türkiye'den alması, Türkiye'nin de buna karşılık Yunan adalarından mültecilerin dönmesini sağlaması gerektiğini söyleyen Johansson, Kovid-19 salgını başlayınca bunun askıya alındığını hatırlattı.

Johansson AB'nin ağustosta tekrar uygulamaya başlayarak Türkiye'den 2 bin 500 ila 3 bin mülteciyi alıp üye ülkelere yerleştirdiğini, Türkiye'den de Yunan adalarından geri kabulleri yapmasını beklediklerini söyledi.

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