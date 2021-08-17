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Haberler Gündem Politika 'AB, göçmenler için İran'a yardımda bulunmalı' - Haberler
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'Afganistan'daki yeni yönetim için BM, ABD ve AB'nin yaklaşımı görülmeli'

CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Afgan göçmenler o toplantının en kritik başlığı oldu. toplantıda, Taliban'ın tüm sınır kapılarını ele geçirmesinin ardından geçişlere izin vermediği ve bundan sonra ülke dışına göç beklenmediği değerlendirmesi yapıldı. Sayıları yüz binleri bulan Afgan göçmenlerin İran'da olduğu vurgulandı. CHP MYK'da göçmenler için Avrupa Birliği'ne İran'a maddi yardım için çağrı yapılması ve Afganların İran'da kalması gerektiği kaydedildi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

'AB, göçmenler için İran'a yardımda bulunmalı' - Haberler
'AB, göçmenler için İran'a yardımda bulunmalı'
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Öte yandan, Çin, Rusya ve Pakistan, Afganistan'daki Taliban yönetimine ilişkin sıcak mesajlar verdi. Bu yönetimin tanınabileceği belirtildi.

CHP MYK'da Türkiye'nin bu noktada aceleci bir yaklaşım içinde olduğu ancak bunun doğru olmadığı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD'nin yaklaşımının görüldükten sonra bir politika belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Karadeniz'deki sel felaketleri ve orman yangınları da MYK toplantısının gündemindeydi. Yardım ve müdahale konusunda kamu kurumlarının yetersiz kaldığı görüşü dile getirildi. Ve Türkiye'nin afetlere karşı herhangi bir politikası olmadığı kaydedildi. Karadeniz'de HES'ler yapılacaksa bile daha kontrollü ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde yapılması gerektiği belirtildi.

CHP kaynakları, bundan sonra hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirileceği ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını kaydetti.

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