AB ikinci çeyrekte yıllık yüzde 4.2 büyüdü 0:00 / 0:00

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,2'lik artış gösterdi.

Eurostat'ın önceki tahmininde AB’nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, 2021'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 4 büyümesi öngörülmüştü.

Euro Bölgesi'nin de önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,9 büyüdüğü tahmin edilmişti.

Son verilerle, ikinci çeyrek büyüme oranları revize edilmiş oldu.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya ve İtalya’da yüzde 1,1, Fransa'da yüzde 0,5 ve Almanya'da yüzde 0,1 arttı.

Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da 4,2, İtalya'da 4,7 ve İspanya'da yüzde 6,3 oldu.

Öte yandan, AB'de istihdam 2022'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,4 yükseldi.

Euro Bölgesi’nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,7 arttı.