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AB ilaç düzenleyicisi, BioNTech'in Covid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti

Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer şirketinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu bildirdi

AB ilaç düzenleyicisi, BioNTech'in Covid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti
EMA bildirdi: BioNTech aşısı 5-11 yaş aralığı için güvenli
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AA

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu aşının halihazırda 12 yaş ve üstü için onaylanmış olduğu hatırlatılarak 5-11 yaş aralığı için uygulanacak dozun, daha az olacağı belirtildi.

Açıklamada, tavsiye kararının 2 bin kadar çocuk üzerinde yapılan araştırma sonucunda alındığı, yan etkilerinin aşının yapıldığı bölgede ağrı ve kızarıklık, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı gibi diğer yaş gruplarında görülenlerle aynı olduğu aktarıldı.

Yan etkilerin genellikle hafif görüldüğü ve aşılama üzerinden geçen birkaç günde geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, bu nedenlerle aşının 5-11 yaş aralığı için faydalarının, zararlarından çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

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