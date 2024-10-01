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        AB, İran'ın saldırısını kınadı

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "en sert şekilde" kınadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:11 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:14
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        AB, İran'ın saldırısını kınadı
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını en sert şekilde kınıyor." denildi.

        Josep Borrell, mesajını şöyle sürdürdü:

        "Tehlikeli saldırı ve misilleme döngüsü kontrolden çıkma riski taşıyor. Bölge genelinde derhal ateşkes gerekiyor. AB, bölgesel bir savaşı önlemeye katkıda bulunmaya tamamen kararlı."

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        İSPANYA KINADI VE ACİL MÜDAHALE İSTEDİ

        İspanya hükümeti, İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini "şiddetle kınadığını" açıklayarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, İran'ın bu gece İsrail'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplum, öngörülemeyen sonuçlar doğuran bölgesel gerilimi durdurmak için derhal harekete geçmelidir.​" ifadeleri kullanıldı.

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye bombalı saldırılarında olduğu gibi İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini de "kesin bir şekilde kınadıklarını" açıkladı.

        İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulunan İspanya Dışişleri Bakanı, "Çatışma, niteliğini değiştiriyor. Bu hem bölgeselleşerek yayılması hem de giderek daha fazla ülkeyi kapsaması anlamına geliyor. Herkes çatışmanın doğasını durdurmak için ölçülü hareket etmeli ve gerilimi azaltmak için çaba göstermelidir." dedi.

        Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının son yaptığı olağanüstü toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması talebinde bulunmak için harekete geçilmesini istediğini dile getiren Albares, "Daha fazla insan kaybının önlenmesi için acilen ateşkese ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

        Albares, ayrıca İsrail-Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) askerlerin durumu ve Lübnan'ın güneyindeki gelişmelerin analizi için BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

        İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRILARI

        İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

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        Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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