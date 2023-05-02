AA

Avrupa Birliği (AB) İsrail'den gerilimi artıracak ve iki devletli çözüme dayalı barış ihtimalini tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ilk kez yüz yüze gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından AB tarafından yapılan yazılı açıklamada iki devletli çözüme bağlılık teyit edildi.

Açıklamada, ikilinin AB ile İsrail arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldığı, Borrell'in AB ile İsrail arasındaki işbirliğinin çok güçlü olduğunu vurguladığı bildirildi.

Borrell'in AB'nin bu yıl bir Ortaklık Konseyi toplantısı daha düzenlemeyi umarak, bu ilişkiyi hem Rusya hem İran'dan gelen tehdide karşı daha da derinleştirmeye istekli olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Borrell, İsraillilere yönelik son terör ve roket saldırılarını kınadı ve AB'nin İsrail'in kendini savunma hakkına olan bağlılığının altını çizdi. Herhangi bir yanıtın orantılı ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini hatırlattı. Aynı zamanda işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki durumla ilgili endişelerini dile getirdi."

Borrell'in ABD, Ürdün ve Mısır'ın himayesinde gerilimi azaltmaya yönelik son çalışmaları memnuniyetle karşıladığının bildirildiği açıklamada, "AB İsrail'e halihazırda yüksek olan gerilimi artırabilecek, iki devletli çözüme dayalı adil ve sürdürülebilir bir barış ihtimalini tehlikeye atabilecek tek taraflı önlemleri durdurma çağrısını ve statükoya saygı duymanın önemini yineledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada AB'nin Orta Doğu barış süreci konusunda İsrail ile açık ve yapıcı bir fikir alışverişi istediğinin altı çizilerek, AB'nin iki devletli çözüme sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ettiği vurgulandı.

AB'nin İsrail'in bir dizi Arap ülkesiyle imzaladığı normalleşme anlaşmalarını desteklediğine işaret edilen açıklamada, "AB ayrıca bunların Filistinliler için de fayda sağlamasını umuyor. Bu olmadan normalleşmenin pozitif dinamiği eksik kalacaktır." denildi.

BORRELL VE COHEN ARASINDA GERGİNLİK

Borrell ve Cohen arasındaki diyalogda daha önce gerginlik yaşanmıştı. İkilinin mart ayındaki telefon görüşmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin İsrail'in iç işlerine karıştığı ileri sürülmüştü.

Borrell, bu suçlamayı reddederek, "Yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. Bunu söylemek İsrail karşıtı olmak mı? Hayır. Filistinlilerin evlerini yıkmaları ve tahliye etmelerinin yanı sıra yerleşim genişlemeleri de durdurulmalıdır. İsrail hükümeti, yerleşimci aşırılık yanlılarının şiddetine ciddi bir şekilde karşı koymalı ve failleri sorumlu tutmalıdır. Askeri operasyonlar orantılı ve uluslararası insani hukuka uygun olmalıdır." açıklamalarını yapmıştı.

Fotoğraf: AA