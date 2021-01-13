AB istemedi, Pompeo Brüksel ziyaretini iptal etti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

AB istemedi, Pompeo Brüksel ziyaretini iptal etti!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son dış ziyaretini Avrupa Birliği ve NATO'nun bulunduğu Brüksel'e yapmayı planlaması ancak ziyareti ertelemesinin, AB tarafının Pompeo ile görüşmede "gönülsüz" davranmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

AB istemedi, Pompeo Brüksel ziyaretini iptal etti!
AA

Yeni ABD yönetiminin göreve başlamasına bir hafta kala görevden ayrılacak olan Mike Pompeo'nun Brüksel'i ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi planlanıyordu. Genellikle bu tür görüşmelerden sonra basın toplantısı düzenlenmesine rağmen bu kez NATO'da bir basın toplantısı olmayacağı açıklanmıştı.

NATO'ya ziyaretin duyurulmasından bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Pompeo'nun Brüksel seyahatinin iptal edildiği açıklandı. İptal sebebi "Bakanlıktaki yoğun geçiş süreci çalışmaları" olarak gösterildi.

Ancak ziyaretin iptal edilmesine dair Batı basınında çıkan birçok haberde başka nedenler de gösteriliyor. Bazı AB yetkililerine dayandırılan haberlerde, AB tarafının, Donald Trump taraftarlarının 6 Ocak'taki ABD Kongresi baskınından sonra şu ana kadar Trump'a sadakatiyle bilinen Pompeo ile görüşmek için gönülsüz davrandığı belirtiliyor.

Pompeo'nun seyahatinin iptal edilmesinden önce AB tarafına bir ziyaret öngörülmüyordu. AB yetkilileri, ABD tarafının ziyaret talep edip etmediği sorularını yanıtsız bırakıyordu.

Pompeo'nun daha önce Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile görüşmek istediği ancak Kongre baskınından sonra Trump hakkında "yargı karşısına çıkarılması gereken siyasi piroman (kundakçı)" ifadesini kullanan Asselborn'un görüşmeyi iptal ettiği öne sürüldü.

AB yetkilileri, 3 Kasım'daki seçimde Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesinden sonra Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminin transatlantik ilişkilerine zarar verdiği yönünde açıklamalar yapıyor. AB yönetimi, seçimden bu yana Biden yönetimi ile çalışmak için "sabırsızlandıklarını", yeni yönetimle transatlantik ilişkilerinin yeniden canlanacağını dile getiriyor.

Trump, Avrupa'nın özellikle güvenlik konusunda ülkesinden faydalandığını, bunun karşılığını ödemediğini savunuyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmıştı: ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi!
DÜNYAABD'de 68 yıl sonra bir ilk!
İsrail'den Deyrizor'daki rejim hedeflerine hava saldırısı!
DÜNYAİsrail'den Deyrizor'daki rejim hedeflerine hava ...
Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor
DÜNYAJaponya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor
FBI: Kongre olayları kapsamında 160 kişiye dava açıldı
DÜNYAFBI: Kongre olayları kapsamında 160 kişiye dava ...
SON DAKİKA: Moskova'da tartışmalara neden olan "Stalin Döner" kapandı - Haberler
DÜNYATartışma yaratmıştı: Stalin Döner kapatıldı!
SON DAKİKA: İtalya'da bakım evinde koronavirüse karşı "Sarılma Odası" kuruldu
DÜNYAKoronavirüse karşı "Sarılma Odası"
Son dakika faz 3'te tamam! Peki, Çin aşısı sonuçları neden farklı?
DÜNYAÇin aşısındaki farklı sonuçlar ne anlama geliyor?
"Kim"seyi dinlemiyor! Son dakika: Japonya'dan nükleer tehtide tepki
DÜNYAJaponya'dan Kuzey Kore lideri Kim'e nükleer tepkisi!
VURAN VURANA! Son dakika: Youtube'dan flaş Trump kararı
DÜNYAYouTube'dan da Trump'a engel!
SON KIYAK! Son dakika: Mike Pence'den Trump açıklaması
DÜNYAPence: Trump'ın azli için adım atmayacağım