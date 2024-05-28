Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB: İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek veriyoruz

        AB: İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek veriyoruz

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için uluslararası ortaklarla çalıştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den İsviçre'deki barış zirvesine tam destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB'nin yürütme organı Komisyonun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı.

        "AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor." diyen Stano, şöyle devam etti:

        "Bu zirvenin amacı bizim için çok önemli çünkü bunu gelecekteki bir barış süreci için bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. AB olarak biz, mümkün olan en geniş temsili sağlamak için dünya genelindeki ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 70'in üzerinde ülke katılacağını taahhüt etti."

        REKLAM

        Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor." diye konuştu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.

        Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e "alkış tutmak" anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı