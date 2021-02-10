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HaberlerDünya
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AB Komisyonu aşı stratejisindeki hatalarını kabul etti, toplu alım kararını savundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılarla ilgili stratejisinde hatalar yaptığını kabul etti ancak aşıları topluca alma kararının doğru olduğu savunmasını yaptı.

AB Komisyonu aşı stratejisindeki hatalarını kabul etti, toplu alım kararını savundu
AA

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumuna katılarak AB genelinde yavaş ilerleyen aşılamalardaki son durum hakkında bilgi verdi ve son günlerde eleştirilen aşı stratejisiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.

AB Komisyonunun aşı stratejisinde bazı hatalar yaptığını söyleyen von der Leyen, "Hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Aşılara onay vermede geç kaldık. Toplu üretim konusunda çok fazla iyimserdik. Ayrıca verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık." diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin bugüne kadar 2,3 milyar doza varan toplu aşı alımı yapma kararının ise arkasında durdu. Von der Leyen, şunları söyledi:

"Bir avuç büyük üye ülke aceleci davranıp aşıların hepsini alsaydı ve diğer herkesin eli boş kalsaydı ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Böyle bir durum iç pazar için ve Avrupa'nın birliği için ne anlama gelecekti? Ekonomik anlamda da saçmalık olacaktı ve bence topluluğumuzun sonu olacaktı."

- İlaç firmalarına uyarı

Aşıların üretimindeki zorluklara dikkati çeken von der Leyen, "Normalde 5-10 yılda geliştirilecek aşı 10 ayda geliştirildi. Bilim sanayiyi geçti. Ama yeni aşıların üretimi çok karmaşık bir süreç ve bu aşılar için bir gecede üretim tesisi kurulamıyor. Aşılarda 400 kadar içerik madde bulunuyor ve üretimde 100 kadar tesis rol oynayabiliyor." dedi.

Von der Leyen, AB olarak üretim kapasitesinin artırılması için çalıştıklarını, ilaç firmalarının zorluklarını anladıklarını ancak AB olarak kapasitelerin artırılması amacıyla önceden milyarlarca avro yatırım yaptıklarını söyledi.

"Şimdi artık öngörülebilirlik istiyoruz." diyerek ilaç firmalarını uyaran von der Leyen, bunun için AB içinde üretilen aşıların ihracatında izin mekanizması oluşturduklarını vurguladı.

Üretimdeki zorluklara örnek veren von der Leyen, "Şu andaki engellerden biri, iki sentetik molekülle ilgili. Şirketlerin dediğine göre, ellerinde bunlardan 250 gram daha fazla olursa 1 milyon doz daha fazla aşı üretebilecekler." ifadesini kullandı.

- "Kuzey İrlanda konusunda hatalıydık"

Von der Leyen, AB’nin Birleşik Krallık’a geçiş için kullanılabileceği gerekçesiyle Kuzey İrlanda’yı Kovid-19 aşısı ihracat sınırlamasına başta dahil edip aynı gün geri adım atmasıyla ilgili olarak ise "Bu kararın alınması sürecinde hatalar yapıldı ve bundan üzüntü duyuyorum ama sonuçta doğru olanı anladık." diye konuştu.

Von der Leyen, AB Komisyonunun Brexit sürecinde olduğu gibi Kuzey İrlanda’daki barışı korumak için elinden geleni yapacağına işaret etti.

- 17 milyon kişi aşılandı

AB Komisyonu Başkanı, bu yaz AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olması için koyulan hedefte de değişiklik yapmadıklarını söyledi.

AB, yüzde 70'lik hedefe rağmen aşılamalarda tedarikten kaynaklanan sıkıntılar ve kesintiler nedeniyle yavaş ilerliyor ve bu nedenle AB Komisyonuna eleştiriler yöneltiliyor.

Aralık sonunda aşılamaların başlamasından bu yana AB ülkelerine 26 milyon doz aşı gönderildi ve 17 milyondan fazla kişi aşılandı.

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