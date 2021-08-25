AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, G7'nin Taliban'ı tanımamak konusunda fikir birliğinde olduğunu söyledi

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Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Afganistan gündemiyle İngiltere başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan G7 Zirvesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.Von der Leyen, "AB’nin Afgan çalışanları ve onların aileleri de dahil olmak üzere personelinin çoğunu tahliye etmiş olmasından büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

G7 ülkeleri olarak Afgan halkına mümkün olan en fazla düzeyde destek vermeye karar verdiklerini vurgulayan von der Leyen, 3 milyon 700 bin kadar kişinin yerinden edildiğini, bunların büyük çoğunluğunun kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı, insani yardımların kesin olarak siyasi tanıma konusundan ayrı tutulduğuna ve G7’nin bu konuda net olduğuna dikkati çekerek, "Taliban’ı siyasi olarak tanımanın söz konusu olmadığı konusunda fikir birliği içindeydik." diye konuştu.Von der Leyen, kalkınma yardımlarının ise halihazırda dondurulduğunu ve gelecekte de temel değerler ve insan haklarına bağlılık şartına bağlı olacağının altını çizdi.

- Kabil'deki havalimanına adil erişim ve alanı güvence altında tutma konusu

AB Konseyi Başkanı Michel de AB vatandaşlarının, Afgan çalışanların ve ailelerinin güvenli tahliyesinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Yeni Afgan otoritelerine, geçişlere ve havalimanına ulaşımda serbestlik tanımaları çağrısı yapıyoruz." dedi.Michel, Amerikan dostları ile "operasyonları tamamlamak ve tahliye hakkına sahip tüm vatandaşlar için havalimanına adil erişim sağlamak için havalimanı güvence altına alma" konusunu görüştüklerini söyledi.

"AB, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Afganların güvenliğini ve uygun koşullarda yaşamalarını sağlamak için üzerine düşeni yapacak. Pakistan, İran ve Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışacağız." diyen Mi,chel, Afganistan’ın kaçakçılar ve insan tacirleri için yeni bir pazar haline gelmesinin engellenmesi için çalışacaklarını ve AB’nin dış sınırlarını koruyacaklarını ifade etti.

Michel, "Yeni Afgan otoriteleriyle nasıl bir ilişki kurulacağını öngörmek için henüz çok erken. Kapsayıcı siyasi çözüm çağrısı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.