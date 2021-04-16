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Myanmar'da 1 Şubat 2021'de başlayan darbeyle birlikte yaşamları etkilenen vatandaşlara yardım yapacağını açıklayan AB Komisyonu, 9 milyon avro'yu Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç sivil toplum kuruluşlarıyla aktarılacağını belirtti. AB, yardımın Myanmar’da sağlık, gıda, koruma ve insani ihtiyaçlar özelinde kullanacağını açıkladı.

AB Komisyonu, Myanmar'a 2021 yılı için daha önce 11,5 milyon avro yardım verilmesinin planlandığı ancak bunun darbe nedeniyle 9 milyon avro artırılarak 20,5 milyon avroya çıkartıldığı kaydedildi. Yardımlar Arakanlı Müslümanlar için de kullanılacak.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hakim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükümetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu'nun devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükümetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.