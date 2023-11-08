AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova için müzakerelere yeşil ışık

AB Komisyonunun Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'i içeren Batı Balkanlar ile Ukrayna, Moldova, Gürcistan hakkındaki değerlendirme raporlarının yer aldığı "2023 Genişleme Paketi" kamuoyu ile paylaşıldı.

AB üyeliğinin liyakate dayalı olduğu vurgulanan raporlarda, Ukrayna ve Moldova'nın son dönemde AB yolunda reformlarda ciddi ilerleme kaydettiği, bu iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerinin başlatılabileceği belirtilerek, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda karar alması tavsiye edildi.

Komisyon ayrıca AB Konseyine bu iki ülke gerekli tüm alanlarda ilerleme kaydettiğinde müzakere çerçevesini kabul etmesi önerisinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili basın toplantısında, "Komşularımız ne yöne gideceklerini seçti. Batı Balkanlar, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna açıkça ne yöne ilerleyeceklerini belirledi." dedi.

Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin ne zaman biteceğinin reformların hızına bağlı, sürecin liyakata dayalı olduğunu söyleyen von der Leyen, müzakerelerin AB liderlerinden siyasi karar çıkmasından sonra hemen başlayabileceğini, Mart 2024'te AB Komisyonu olarak durum raporu hazırlayabileceklerini bildirdi.

Von der Leyen, katılım sürecinin ne kadar süreceğinin sorulması üzerine, "Şu anda üye olan ülkelerin katılım süresine bakarsanız bunun değişkenlik gösterdiğini göreceksiniz. Bu süre ülkelerin faaliyetlerine ve reform hızına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya ile savaşı devam ederken bir yandan AB sürecini devam ettirdiğini hatırlatan von der Leyen, Ukrayna için geçen yıl belirlenen özellikle yargı reformu ve yolsuzlukla mücadele gibi alanların yüzde 90'ında ilerleme kaydettiğini, kalan reformların yolda olduğunu söyledi.

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Moldova'nın gösterdiği ilerlemenin etkileyici olduğunu vurgulayan von der Leyen, sürecin liyakate dayalı olduğunu hatırlatarak üyeliğe ne zaman hazır olacağını ülkenin kendisinin belirleyeceğini dile getirdi.

Von der Leyen, Moldova'nın doğrudan bir savaş içinde olmadığına ancak ülke üzerinde sürekli bir istikrarsızlaştırma çabası bulunduğuna, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının Moldova üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, yargı, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele alanlarında ilerlemeler görüldüğünü aktardı.