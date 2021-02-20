AB Komisyonu üyesi Johansson Arnavutluk'u ziyaret etti

AA

Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Meta, Arnavutluk'un Avrupa yolculuğu hakkında açık ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Meta, paylaşımında, "FRONTEX'le olan iş birliği aracılığıyla yasa dışı göçün engellenmesi ve yönetilmesi dahil AB'nin ülkemize birçok alanda vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerimi ilettim. Özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesinin, Arnavutluk'un Avrupa yolu yönündeki önemine vurgu yaptım." ifadelerini kullandı.

Johansson, hükümet binasında Başbakan Rama ile yaptığı görüşmenin ardından Arnavutluk'un AB Başmüzakerecisi Zef Mazi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk'un son yıllarda kaydettiği ilerlemenin harika olduğunu söyleyen Johansson, "Terörün finanse edilmesine son verilmesi ve göçün yönetilmesi noktasında birlikte çalışmamız gerekiyor. Emniyet alanında daha iyi bir iş birliği olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başmüzakereci Mazi ise Arnavutluk'un AB üyelik müzakerelerinin başlatılması arifesinde bulunmasından dolayı bu ziyaretin doğru zamanda gerçekleştirildiğini vurguladı.

Mazi, "Başbakan (Edi Rama) ve Komisyon üyesi (Johansson),Arnavutluk ve AB arasındaki yakın iş birliğinin, sadece paylaştığımız ortak değerlere dayalı değil vatandaşlarımız için daha fazla güvenlik noktasında karşılıklı ilgiye dayalı olması yönünde mutabık kaldı. (Görüşmede) Emniyet alanındaki iş birliğinin önemli noktaları, AB'nin farklı emniyet teşkilatları ile iş birliği, sınır kontrol meseleleri ve göçün daha iyi yönetilmesi konularına değinildi." dedi.