SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü: İlişkiler en düşük seviyede!

"AB-Rusya ilişkileri en düşük seviyede" 0:00 / 0:00

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Michel görüşmede, geçen ay düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın AB'ye karşı yasa dışı, provokatif ve yıkıcı faaliyetlerinin kınandığını hatırlattı.

Michel, AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladı ve Rusya'nın Minsk anlaşmalarını uygulamasını istedi.

Belarus konusunun da ele alındığı görüşmede Michel, mayıs sonunda Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk'e indirilmesi ve yolculardan Belaruslu muhalif gazetecinin gözaltına alınması sonrasında AB'nin Belarus'a karşı uygulamaya başladığı havacılık yaptırımları hakkında Putin'e bilgi verdi.

Michel'in Belaruslu siyasi tutukluların serbest bırakılması, baskının sonlandırılması ve ulusal diyalog başlatılmasının önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, "Rusya, krizin barışçıl çözümü için önemli rol oynayabilir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca AB'nin Rusya'nın eylemleri karşısında birlik ve dayanışma içinde olduğu kaydedilerek "AB-Rusya ilişkileri en düşük seviyesinde. Bu durum veya durumun daha da kötüleşmesi iki tarafın da çıkarına değil." değerlendirmesine yer verildi.

Michel ve Putin'in, Libya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durum, Kovid-19 salgını ve aşılar gibi konularda da görüş alışverişi yaptığı bildirildi.