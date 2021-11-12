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Haberler Dünya SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'nin Belarus uçuşlarıyla ilgili kararı için teşekkür etti
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AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'nin Belarus uçuşlarıyla ilgili kararı için teşekkür etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin Belarus uçuşlarına getirdiği yolcu kısıtlamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Türk makamlarına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne "desteği ve işbirliği" için teşekkür etti.

SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'nin Belarus uçuşlarıyla ilgili kararı için teşekkür etti
AB'den Türkiye'ye teşekkür
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AA

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Türkiye'den Polonya'ya Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının seyahatiyle ilgili önlem alındı.

Polonya Cumhurbaşkanının Başbakanlık Devlet Sekreteri Jakub Kumoch, Twitter hesabında "THY'nin Suriye ve Yemen diplomatik pasaportuna sahip kişilerin, Minsk uçuşlarına kabul edileceğini doğruladığı" paylaşımını yaptı.

Kumoch öte yandan bu uygulamanın diplomatik pasaporta sahip Iraklılar için geçerli olmadığını belirtti.

Bu arada Türkiye’deki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında Türkiye'den Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması kararı alındığı bildirildi.

AB'NİN DE TARAF OLDUĞU KRİZ

Paylaşımda, "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Türkiye havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabında Türk makamlarına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne "desteği ve işbirliği" için teşekkür etti.

Belarus'a seyahatlerde Belarus'un farklı ülkelerdeki diplomatik misyonları vize vermeye devam ediyor.

Belarus'a yasal yollarla ulaşan çok sayıda göçmenin sınır hattından Polonya'ya geçmek için çabalaması nedeniyle iki ülke arasında AB'nin de taraf olduğu bir diplomatik kriz yaşanıyor.

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