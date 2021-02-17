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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de Kovid-19’un mutasyonlu varyantlarına karşı hazırladıkları plan hakkında basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19’un Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Brezilya gibi çeşitli yeni türlerinin ortaya çıktığını belirten Von der Leyen, Kovid-19’un yeni türlerine karşı hızlı biçimde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, hazırladıkları plan doğrultusunda araştırmacılar, biyoteknoloji şirketleri, üreticiler ve kamu otoritelerini bir araya getireceklerine dikkati çekerek, Kovid-19’un yeni türlerinin belirlenmesine, aşı geliştirilmesine ve üretimine yönelik çalışmalara finansman sağlayacaklarını ifade etti.

MUTASYONA KARŞI PLAN

AB Komisyonunun açıkladığı plana göre, yeni varyantları belirleyecek özel testler geliştirmek üzere 75 milyon avro kaynak sağlanacak. Yeni türler üzerinde araştırmaları ve veri paylaşımını artırmak için de 150 milyon avro finansman aktarılacak.

İsviçre ve İsrail gibi çeşitli ülkelerle klinik araştırma ağı kurularak veri paylaşımı yapılacak. Aşıların düzenleyici kurumlar tarafından onay süreçlerini hızlandıracak mevzuat değişiklikleri yapılacak. AB ülkelerinde Kovid-19 aşı üretimi artırılacak.

AB’nin ilaç şirketleri ile yaptığı aşı ön alım anlaşmaları yeni türlere karşı etkili aşıların geliştirilmesini destekleyecek biçimde güncellenecek. Aşıların AB içerisinde üretilmesine yönelik detaylı ve güvenilir planlar hazırlayan firmalar AB fonlarından faydalanabilecek.

Gerekli durumlarda, AB güvenlik standartlarına uygun üretim yapılan dış ülkelerden de aşı temin edilebilecek.

Firmalarla, aşı üretimindeki arz zincirinde yaşanabilecek tıkanıklıkların gözlemlenmesi ve aşılması için yakın çalışılacak. Yeni türlere yönelik aşı üretimi ve bu konudaki iştirakler desteklenecek.

AŞI SÖZLEŞMELERİNİN HACMİ 33 MİLYAR AVRO

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugüne kadar 6 ilaç firmasıyla 2,3 milyar doz aşı almak üzere sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak bu firmalara üretim kapasitelerini geliştirmeleri için ön yatırım olarak 3 milyar avro, araştırma çalışmaları için de 1 milyar avro yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Von der Leyen, "Sözleşmelerin toplam hacmine bakacak olursanız bu rakam 33 milyar avro civarında." dedi.

AB'nin yaklaşımının garanti edilen dozları almanın yanı sıra koronavirüsün türlerine karşı aşıların geliştirilmesi olduğunu vurgulayan von der Leyen, üretim kapasitelerinin artırılmasının da öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

SAHTE AŞI UYARISI

Von der Leyen, AB ülkelerinden bazılarında AB Komisyonunun toplu aşı alımının dışında aşı temini için çabalar olduğu yönündeki haberlerle ilgili bir soru üzerine, üye ülkelerin kendi başlarına firmalarla ikili anlaşma yapmaması gerektiğini belirtti.

Böyle bir durum olursa AB Komisyonunun bilgilendirilmesi şartı bulunduğunu aktaran von der Leyen, "Şu ana kadar ikili sözleşme yapıldığı konusunda bilgim yok." diye konuştu.

Von der Leyen, sahte aşılar konusunda da uyarıda bulunarak bazı aracıların bazı ülkelere aşı satmayı teklif ettiği yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

"Verilecek şişelerin içinde gerçekten aşı olup olmadığının garantisi yok." diyen von der Leyen, gerçek aşı olsa bile soğuk zincir gibi konuların çok önem taşıdığını vurguladı.

Von der Leyen, "Kara borsadan alırsanız riski de siz alırsınız. Aşı, biyolojik bir maddedir. İnsan vücuduna enjekte ettiğinizde bunun büyük bir sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.

RUS AŞISI ŞÜPHESİ

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı hakkında görüşü ve AB üyesi Macaristan'ın bu aşıyı alma kararı sorulan von der Leyen, aşının AB'de kullanım onayı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvuru yapılmadığına dair haberler gördüğünü ancak bunun henüz doğru olmadığını söyledi.

Von der Leyen, aşının AB içinde üretilmediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yüzden üretim tesislerinde bir denetim olmalı. Çünkü bugüne kadar aldığımız dersler bize gösteriyor ki bir aşının üretimi için istikrarlı ve yüksek kaliteli tesisler gerekli. Ayrıca, Rusya'nın kendi halkını aşılamada yeterince ilerleme kaydetmeden neden milyonlarca doz temin etme teklifinde bulunduğunu merak ediyoruz. Bu da cevaplanması gereken bir soru."