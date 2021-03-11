AB, Kovid-19 aşısı ihracat sınırlandırmasının süresini haziran sonuna uzattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

AB, Kovid-19 aşısı ihracat sınırlandırmasının süresini haziran sonuna uzattı

Avrupa Birliği (AB),ilaç şirketleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından başlattığı üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutma uygulamasının süresini haziran ayı sonuna kadar uzattı.

AB, Kovid-19 aşısı ihracat sınırlandırmasının süresini haziran sonuna uzattı
AA

AB Komisyonu, ocak ayında uygulamaya başlanan ve Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıran mekanizma hakkında açıklama yaptı.

AB'nin Kovid-19 aşısı tedarikinde dünyada ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, mekanizmanın yürürlükte olduğu 6 haftalık dönemde 31 ülkeye toplam 34 milyon 90 bin 267 doz aşı ihraç edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık'a 9,1 milyon, Kanada'ya 3,9 milyon, Meksika'ya 3,1 milyon, Japonya'ya 2,7 milyon, Suudi Arabistan'a 1,4 milyon, Hong Kong'a 1,3 milyon, Singapur ve ABD'ye 1'er milyon, Şili'ye 900 bin, Malezya'ya 800 bin doz aşı ihracatının onaylandığı, toplam 249 aşı ihracat talebinin kabul edilirken, 1 talebin ise reddedildiği bildirildi.

AB'ye aşı teslimatında gecikmelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, bu nedenle aşı ihracat izin mekanizmasının haziran ayı sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

- Mekanizma hakkında

Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıran mekanizmayla AB'nin ön alım anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşılar diğer ülkelere izinsiz satılamıyor.

AB'nin güneyindeki ve doğusundaki komşuları, Batı Balkanlardaki ülkeler, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) yararlanacak düşük gelirli ülkeler ve EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda ile Lihtenştayn) bu sınırlandırmanın dışında tutuluyor.

Aşının AB dışına satışı, üretimin yapıldığı ülkenin ve AB Komisyonu'nun izin vermesi halinde mümkün oluyor. İzin alınması için şirketlerin AB'ye sağlamayı taahhüt ettiği miktardaki aşıyı teslim etmesi gerekiyor.

Mekanizma ile geçen hafta İtalya, Astrazeneca firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının Avustralya için ayrılan 250 binden fazla dozunun ihracatını durdurmuştu.

- AB aşı anlaşmaları

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu anda AB ülkelerinde sadece BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşıları uygulanıyor. Johnson and Johnson'un aşısının da yakın zamanda onaylanması bekleniyor.

AB, şu an için yaklaşık 2,6 milyar doz aşıyı satın almayı sözleşmeye bağlamış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu. Ancak aşı tedarikinde yaşanan aksamalar bu hedefin yaz sonuna ertelenmesine neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! - Haberler
DÜNYANetanyahu'dan Türkiye açıklaması!
SON DAKİKA:Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı: Çavuşoğlu'ndan Suriye ve S-400 açıklaması!
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Suriye ve S-400 açıklaması!
Kasedin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti
DÜNYAKasedin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti
AB ile İngiltere arasındaki aşı kavgası sürüyor
DÜNYAAB ile İngiltere arasındaki aşı kavgası sürüyor
Netanyahu'nun BAE ziyareti üçüncü kez iptal edilebilir!
DÜNYANetanyahu'nun BAE ziyareti üçüncü kez iptal ...
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel uyarmıştı: Almanya'da salgının 3. dalgası başladı! - Haberler
DÜNYAMerkel uyarmıştı: 3. dalga başladı!
SON DAKİKA: NASA paylaştı: Mars'tan gönderilen ilk ses kaydı! - Haberler
DÜNYANASA paylaştı: Mars'tan gönderilen ilk ses kaydı!
Endonezya'da katliam gibi otobüs kazası: 27 ölü - Haberler
DÜNYAEndonezya'da katliam gibi kaza: 27 ölü
New York'ta restoranların kullanımı yüzde 50 kapasiteye çıkarılıyor
DÜNYANew York'ta restoranların kullanımı yüzde 50 ...
SON DAKİKA: Rusya'da yanardağ patlaması: Buzullar erimeye başladı! - Haberler
DÜNYARusya'da yanardağ patlaması: Buzullar erimeye ...